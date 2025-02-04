Бесплатное ЭКО: как получить и кто может воспользоваться квотой

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В России возможно сделать ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) бесплатно — по полису ОМС. О том, как получить квоту, читайте в материале «Радио 1».
Что такое ЭКО по ОМС
Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — это медицинская процедура, которая показана парам, желающим родить ребёнка, но по каким-то причинам у них не получается зачать естественным путём. Во время ЭКО сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку вне тела женщины, этот процесс происходит в пробирке. После этого саму яйцеклетку помещают в матку, в результате чего должна наступить беременность. Правда, это не всегда получается с первой или даже со второй попытки.
В России с 2016 года эта процедура вошла в программу госгарантий и может предоставляться гражданам в рамках ОМС (обязательного медицинского страхования), то есть бесплатно для пациента. При этом существует ряд важных условий, которые надо обязательно учесть.
Как рассказала «Радио 1» врач — акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева, у женщины есть три попытки ЭКО по ОМС.
«Во время процедуры ЭКО по специальным схемам делаются инъекции, которые стимулируют рост яйцеклеток, и если в физиологическом состоянии у женщины только одна яйцеклетка созревает месяц, то с помощью специальных программ, специальных препаратов, препараты эти — рекомбинантные, они искусственно созданы, но они обладают фантастическим потенциалом. Они создают в яичнике ситуацию, когда яичник не одну яйцеклетку, а десяток, а то и два десятка яйцеклеток одновременно создают», — объясняет врач, как проходит один из этапов экстракорпорального оплодотворения.По её словам, созданные таким путём яйцеклетки можно замораживать или «подселять» уже оплодотворённые в женский организм.
Показания и противопоказания к ЭКО
Основное показание к ЭКО — ситуации, когда пара 12 месяцев лечилась от бесплодия и пыталась зачать ребенка, а беременность так и не наступила. Для женщин старше 35 лет этот срок меньше — шесть месяцев. Врач также может сразу направить на ЭКО, если очевидно, что другие методы лечения будут бесполезны.
Ещё экстракорпоральное оплодотворение проводят в случае некоторых наследственных заболеваний, когда высок риск их передачи ребёнку. Перед тем как эмбрион поместить в матку, делают тест на определение болезни.
Кроме того, показанием к ЭКО может быть ВИЧ-инфекция у партнёра, если женщина здорова, чтобы избежать её заражения и снизить риски для ребенка.
Другие показания к проведению процедуры ЭКО: проблемы с проходимостью труб у женщины, имеется дисфункция яичников, есть какие-то особенности строения половых органов, отметила Любовь Ерофеева.
ЭКО не делают, если беременность и роды опасны для жизни женщины или будущего ребенка.
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Среди противопоказаний есть, например, такие заболевания:
- туберкулез, гепатиты, сифилис, ВИЧ-инфекция вне ремиссии;
- любые раковые опухоли, а если женщина выздоровела после онкологической болезни, то одобрить ЭКО должен онколог;
- доброкачественные опухоли в яичниках и матке, которые требуют операции;
- болезни крови, например некоторые формы анемии, острые лейкозы;
- тяжелый декомпенсированный сахарный диабет, когда пациентка не может контролировать сахар крови;
- тяжелые психические расстройства и болезни нервной системы;
- болезни сердца и сосудов, например порок сердца, аневризма аорты, тяжёлая гипертоническая болезнь;
- болезни пищеварения, например язвенный колит, цирроз печени, печеночная недостаточность;
- туляремия.
Кому положена квота на ЭКО
Квоту может получить любая гражданка РФ с действующим полисом ОМС, у неё не должно быть противопоказаний к искусственному оплодотворению и беременности. Женщине или её партнеру врачи должны подтвердить диагноз «бесплодие».
Как правило, гинекологи дают направление на ЭКО в возрасте от 18 лет и в том случае, если женщина не вступила в менопаузу — когда функции её половой системы не угасли из-за возраста. Минздрав считает средним возрастом наступления менопаузы 49—51 год.
Также, чтобы получить квоту на ЭКО, не обязательно состоять в официальном браке. Но нужно, чтобы оба партнёра написали информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство.
Получить разрешение на процедуру по ОМС может даже женщина, у которой нет партнёра. Для этого нужны донорские сперматозоиды.
ОМС покрывает подготовку к ЭКО: осмотры врачей, анализы и обследования. Но для этого наблюдаться нужно только в тех клиниках, которые оказывают услуги по ОМС.
Ещё в список услуг, которые оказывают по ОМС, входят четыре базовых этапа ЭКО:
- стимулирование суперовуляции;
- забор яйцеклеток и сперматозоидов;
- оплодотворение яйцеклеток и выращивание эмбрионов;
- подсадка эмбрионов в полость матки.
Также в перечень процедур, которые предоставляются бесплатно, входят замораживание яйцеклеток и сперматозоидов и криоконсервация выращенных эмбрионов и их подсадка в полость матки.
За хранение и перевозку эмбрионов придётся платить самим. Ещё ОМС не покрывает использование донорских яйцеклеток и сперматозоидов, услуги суррогатной матери и дорогу от дома до места проведения ЭКО.
Цена ЭКО без ОМС
ЭКО — дорогостоящая процедура. Её стоимость различается в регионах и клиниках, и зависит от программ, которые предлагают медучреждения. Кроме того, существуют услуги, которые придётся оплачивать дополнительно. Также цены могут варьироваться по причине того, включена ли в программу цена лекарств или нет. Стоимость платного ЭКО может достигать 550 тыс. рублей.
«Помимо того, что очень дорого стоят препараты, это ещё и технологические, и технические причины. Довольно много специалистов задействовано в этом процессе, это не один врач, это целая команда врачей работает над этим», — ответила Ерофеева на вопрос, почему процедура ЭКО такая дорогая.
Как делают ЭКО
Экстракорпоральное оплодотворение проводят в четыре этапа. Первый — это стимуляция суперовуляции. Делать её или нет, врач и пациентка решают вместе. Она необязательная, но с ней выше шанс получить больше яйцеклеток за один раз. И если одно ЭКО будет неудачным, при следующем можно использовать уже полученные яйцеклетки. Без стимуляции врачи просто ждут, когда яйцеклетка созреет естественным путем. Это называется ЭКО в естественном цикле.
Если стимуляцию решили делать, гормоны и дозы подбирает врач. Когда и как часто вводить препарат, зависит от вида гормона.
Следующий шаг — получение яйцеклеток и сперматозоидов. Примерно через трое суток после инъекции ХГЧ (гормон, который помогает дозреть яйцеклеткам) врач извлекает их: во время УЗИ во влагалище вводится специальный шприц, который прокалывает фолликулы и забирает яйцеклетки.
Партнёру необходимо сдать сперму, при непроходимости семявыводящих путей и других проблемах сперматозоиды извлекают хирургически. Противопоказание для проведения операции — острые инфекции.
Третий этап — оплодотворение яйцеклетки и культивирование эмбриона. 10—20 яйцеклеток и 50 000—100 000 сперматозоидов помещают в пробирку с питательным раствором и оставляют на 19—20 часов в инкубаторе.
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Оплодотворение происходит без участия врачей. Исключения тоже есть – если яйцеклеток меньше четырёх или сперматозоиды плохо движутся, тогда сперматозоиды вводят в яйцеклетки.
Через 19—20 часов становится известно, сколько яйцеклеток оплодотворилось. Их выращивают в пробирке три или пять дней до стадии эмбрионов.
Четвертый этап — имплантация эмбриона в полость матки. На третий или пятый день врач вводит в матку катетер и помещает туда эмбрионы. В России здоровым женщинам до 36 лет подсаживают один эмбрион. После 36 лет — два. Если подсадят два эмбриона и оба приживутся, женщина родит двойню.
После 36 лет можно имплантировать и три эмбриона: так выше шанс, что хоть один приживётся. Для этого нужно подписать согласие. Но врач предупреждает, что тройню выносить трудно: дети могут не выжить или родиться с тяжёлыми нарушениями. Такое возможно и с двойней, но всё же риск меньше.
Как получить ЭКО по ОМС
Чтобы получить направление на бесплатное ЭКО, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления и пройти необходимые обследования, назначенные врачом. Если по результатам обследования пара признана бесплодной, документы передаются в специальную региональную комиссию.
«Отбор происходит комиссией врачей. Это решает не участковый доктор женщины. Участковый доктор женщину готовит по определенной программе, она должна пройти определённое обследование, сдать анализы, пройти специалистов, и когда весь пакет документов готов, то комиссия рассматривает, насколько целесообразно женщине проходить эту процедуру и насколько продвигается очередь, если такая очередь есть», — рассказала «Радио 1» врач Ерофеева.Срок рассмотрения заявки зависит от региона: в Москве — в течение 10 рабочих дней, в Московской области — 21 день. При положительном решении о выделении квоты выдаётся направление на ЭКО, пациент вправе самостоятельно выбрать клинику из предложенного списка (медучреждение, получившее лицензию Минздрава) для проведения необходимых процедур.
Фото: iStock/Jacob Wackerhausen
Данные пациента вносятся в реестр, при этом для их защиты указывается специальный персональный шифр. Отследить своё место в электронной очереди возможно на официальном сайте регионального минздрава или департамента.
После проведения процедуры важно следовать рекомендациям своего лечащего врача.
Какие документы нужны для получения квоты на ЭКО
Комиссия, которая принимает решение о предоставлении квоты, требует следующие документы:
направление от гинеколога;
- справку от гинеколога, что нет противопоказаний к ЭКО;
- результаты флюорографии;
- выписку из амбулаторной карты женской консультации с результатами всех анализов;
- копию СНИЛС;
- копию полиса ОМС;
- копию паспорта.
В каком случае могут отказать в квоте на ЭКО
Если врач упустил, что у женщины есть противопоказания к ЭКО, комиссия это обнаружит и откажет в квоте.
Кроме противопоказаний, в приказе Минздрава № 803н есть список ограничений для проведения ЭКО. Этим списком руководствуются и лечащий врач, и комиссии по отбору пациентов. Например, отказать могут, если снижен овариальный резерв — число фолликулов в яичниках женщины, если состояние пациента требует хирургического вмешательства, а также если есть острые воспалительные заболевания.
Отказать в бесплатной процедуре ЭКО могут и из-за ошибок в документах. Например, если указан неверный код классификации болезни или диагноз не соответствует описанию.
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Если не удалось получить квоту, то можно заново подать документы, например, после лечения болезней, которые входят в список противопоказаний.
Если дело в некоторых генетических заболеваниях или недостатке яйцеклеток, можно взять у гинеколога направление на ЭКО с донорскими яйцеклетками. За них придётся доплатить, но квоту на само ЭКО могут одобрить.
Если отказ кажется необоснованным, можно обратиться с жалобой в страховую компанию или в городское или районное отделение минздрава. Документы могут пересмотреть и одобрить квоту.
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Анастасия Чубина