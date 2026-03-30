В МОНИКИ заработал компьютерный томограф нового поколения

30 марта 2026, 17:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Компьютерный томограф, не имеющий аналогов в медучреждениях Подмосковья, заработал в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





Новый КТ-аппарат обеспечивает исключительную чёткость изображений. Он также снабжён системой автоматического позиционирования пациента, что упрощает работу медиков.





«Медицинская техника такого класса открывает перед нашими врачами совершенно новые возможности. Это поможет ставить максимально точные диагнозы и выявлять патологии на самых ранних этапах», — сказал директор МОНИКИ Константин Соболев.