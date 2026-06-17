В морозилке у жителя Серебряных Прудов нашли пакеты с марихуаной

17 июня 2026, 09:02

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

36-летнего жителя Серебряных Прудов задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





При обыске в квартире задержанного в микрорайоне Юбилейный в морозильной камере холодильника оперативники нашли 29 пакетов с веществом растительного происхождения. Кроме того, изъяли упаковочный материал и электронные весы.





«Эксперты проверили содержимое одного из пакетов. Это оказалась марихуана общим весом около 400 граммов», — говорится в сообщении.