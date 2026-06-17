В морозилке у жителя Серебряных Прудов нашли пакеты с марихуаной
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
36-летнего жителя Серебряных Прудов задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
При обыске в квартире задержанного в микрорайоне Юбилейный в морозильной камере холодильника оперативники нашли 29 пакетов с веществом растительного происхождения. Кроме того, изъяли упаковочный материал и электронные весы.
«Эксперты проверили содержимое одного из пакетов. Это оказалась марихуана общим весом около 400 граммов», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что сам вырастил коноплю, измельчил и высушил, чтобы употреблять, а также продавать на территории Московской области.
Мужчину оставили под стражей до суда. Вещество из остальных пакетов проверят в ходе следствия.