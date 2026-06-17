Россиянин поехал к бывшей в Таиланд и бесследно исчез
33-летний россиянин Максим Павлов пропал после визита к бывшей девушке в пригород Бангкока и уже неделю не выходит на связь. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По его информации, мужчина работал в одном из кафе Паттайи и по выходным ездил в район Нонтхабури, где жила его экс-возлюбленная. Несмотря на расставание, он продолжал поддерживать с ней отношения и всячески помогал ей. По словам знакомых, женщина страдала игровой зависимостью, занимала деньги и общалась с сомнительными людьми. Вечером 8 июня мужчина отправился к ней на автобусе в Бангкок.
Последний раз Павлов появлялся в сети утром 10 июня, когда должен был возвращаться обратно. После этого он перестал отвечать на звонки, а все его личные вещи остались в съемной комнате в Паттайе. Первым тревогу забил владелец жилья. Сейчас друзья пропавшего ищут его родственников и пытаются восстановить маршруты его передвижения.
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