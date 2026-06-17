Россиянин поехал к бывшей в Таиланд и бесследно исчез

17 июня 2026, 08:44

Baza: россиянин пропал в Таиланде после поездки к бывшей девушке-лудоманке

Фото: iStock/Prasit Supho

33-летний россиянин Максим Павлов пропал после визита к бывшей девушке в пригород Бангкока и уже неделю не выходит на связь. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.