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Обезглавленное тело рабочего обнаружили на дне резервуара в Индии

Фото: istockphoto/Tunatura

В индийском штате Харьяна 32‑летнего местного жителя Нираджа обезглавили и сбросили тело в резервуар для хранения воды. Об этом пишет The Times of India.



Трагедия произошла в деревне Исмаила округа Рохтак. Живший с родителями Нираджа подрабатывал разнорабочим в районе места происшествия. Тело мужчины обнаружили местные жители и незамедлительно вызвали полицию.

По данным следствия, преступники намеренно отрубили жертве голову. В настоящее время правоохранители активно выясняют все обстоятельства случившегося и ведут розыск лиц, причастных к расправе.

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Александр Огарёв

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