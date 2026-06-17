Взрывавшие петарды подростки довели россиянина до преступления

17 июня 2026, 08:15

В Тынде осудят мужчину, выстрелившего в подростка из-за петард

Фото: iStock/InfinitumProdux

В Амурской области перед судом предстанет 44-летний житель Тынды, который выстрелил в подростка из винтовки за то, что тот взрывал петарды. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.