Взрывавшие петарды подростки довели россиянина до преступления
В Амурской области перед судом предстанет 44-летний житель Тынды, который выстрелил в подростка из винтовки за то, что тот взрывал петарды. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК региона.
По версии следствия, все произошло декабрьским вечером 2025 года. Мужчина услышал взрыв петарды на улице, выглянул из окна и увидел подростков. Тогда он достал из сейфа малокалиберную винтовку с оптическим прицелом, вышел на балкон и выстрелил в одного из несовершеннолетних, который стоял возле магазина. Потерпевший получил сквозное пулевое ранение голени, ему вовремя оказали помощь.
Фигуранта обвиняют в покушении на убийство и хулиганстве. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что житель Владивостока жестоко избил 14-летнего подростка прямо в подъезде жилого дома. Мужчине не понравилось, что школьник задел его, выходя из лифта.
Читайте также: