В Московской области 4 марта проверят системы оповещения населения

27 февраля 2026, 15:20

оригинал Фото: служба 112

В Подмосковье, как и по всей России, 4 марта пройдёт проверка системы оповещения населения. В ходе проверки запустят сирены и громкоговорители. Предупреждения передадут в эфире общероссийских телеканалов и радиостанций.