В Московской области 4 марта проверят системы оповещения населения
В Подмосковье, как и по всей России, 4 марта пройдёт проверка системы оповещения населения. В ходе проверки запустят сирены и громкоговорители. Предупреждения передадут в эфире общероссийских телеканалов и радиостанций.
Проверка запланированная, поэтому следует сохранять спокойствие. Звук сирены – это единый сигнал «Внимание всем». Он означает, что сейчас прозвучит важная информация.
Необходимо включить телевизор или радиоприёмник и настроить «Первый канал», телеканалы «Россия 1», «Матч ТВ», «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр» или «Телеканал 360 Новости», а также радиостанции «Вести ФМ», «Маяк» или «Радио России».
В 10:43 в эфире передадут информационное сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».
Нужно также проинформировать близких о необходимости включить телевизор или радио. Это особенно важно для тех, кто находится в местах с плохой слышимостью сирен или без доступа к центральному радиовещанию.
В мобильных приложениях следует проверить push‑уведомления от МЧС или службы 112 МО. Установить их рекомендуется заранее.
