В Московской области будут квотировать рабочие места для матерей-героинь

Мособлдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается установить квоты для трудоустройства женщин, удостоенных звания «Мать-героиня» и награждённых областным орденом «Родительская доблесть». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Как заявил на заседании спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, тема демографии и помощи семьям остаётся в фокусе внимания депутатов.

«Мы предлагаем расширить перечень граждан, для которых работодатели с численностью сотрудников более 100 человек обязаны квотировать рабочие места. В этот список войдут две новые, особо почитаемые категории, – те, кто ежедневно совершает родительский подвиг. Мы последовательно выстраиваем систему, в которой статус многодетного родителя, человека, посвятившего жизнь воспитанию достойных граждан страны, подкреплён конкретными социальными гарантиями», – пояснил Брынцалов.