В Подмосковье в этом году проведут капремонт 58 школ и 40 детских садов

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
В Московской области в 2025 году за счёт средств бюджета проведут капитальный ремонт 58 школ и 40 детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.
Главная цель капремонта – создать комфортные и безопасные условия для детей в образовательных учреждениях. В этом году значительно выросло количество объектов, подлежащих капремонту.
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«В 2025-м у нас стоит задача капитально отремонтировать 58 школ, 40 детских садов, семь колледжей и пять объектов дополнительного образования. Больше всего таких объектов отремонтируем в Орехово-Зуевском, Наро-Фоминском городских округах и в Серпухове – по семь», – поделился планами министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.Как напомнили в ведомстве, капремонт образовательных учреждений в регионе проходит в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В прошлом году по этой программе отремонтировали 42 школы и 22 детсада.
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Лора Луганская