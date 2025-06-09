В Московской области до конца года могут демонтировать 3,6 тыс. ларьков
В Подмосковье до конца года рассчитывают демонтировать около 3,6 тыс. нестационарных торговых объектов. Такие данные привёл зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
На совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководителями министерств и главами муниципалитетов он рассказал, как в регионе идёт ликвидация незаконных НТО, которые создают трудности местным жителям и нарушают их права.
«В конце прошлого года, когда мы формулировали план в сфере трансформации НТО, у нас было около 15 тыс. таких объектов на частной земле и около 11 тыс. – на государственной. При этом и на государственной, и на частной земле число объектов устойчиво росло», – сказал Духин, отметив, что ситуация начала меняться к лучшему.В этом году фактическое количество НТО на государственной земле сократилось на 1874 объекта. Это объекты, которые уже снесли, и те, которые убрали после окончания действия их договоров.
В 2026 году в Подмосковье планируется демонтировать 5166 объектов, в 2027-м – 5 тыс. Сохранить в регионе можно будет лишь 11 тыс. НТО, которые находятся на государственной и муниципальной земле. Они будут соответствовать нормам закона, который пока находится в стадии разработки.
Сейчас в Подмосковье уже демонтировали 1025 незаконно установленных НТО. Ещё 1424 объекта ликвидируют до конца года. Духин считает, что план демонтажа можно расширить на 1,1 тыс. объектов, чтобы к концу года устранить 3,6 тыс., и этом план реалистичен.
«Со следующего года в нашей стране будут новые нормативные регулирования, которые поддержал президент. Первое чтение нового закона должно пройти 17 июня. Потом будет второе и третье чтения, Совет Федерации и подписание президентом», — рассказал зампред.Предполагается, что новый закон начнёт регулировать работу нестационарной торговлю в стране с 1 марта 2026 года.