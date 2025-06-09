В Московской области до конца года могут демонтировать 3,6 тыс. ларьков

09 июня 2025, 15:51

оригинал Вячеслав Духин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье до конца года рассчитывают демонтировать около 3,6 тыс. нестационарных торговых объектов. Такие данные привёл зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.





На совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководителями министерств и главами муниципалитетов он рассказал, как в регионе идёт ликвидация незаконных НТО, которые создают трудности местным жителям и нарушают их права.

«В конце прошлого года, когда мы формулировали план в сфере трансформации НТО, у нас было около 15 тыс. таких объектов на частной земле и около 11 тыс. – на государственной. При этом и на государственной, и на частной земле число объектов устойчиво росло», – сказал Духин, отметив, что ситуация начала меняться к лучшему.

«Со следующего года в нашей стране будут новые нормативные регулирования, которые поддержал президент. Первое чтение нового закона должно пройти 17 июня. Потом будет второе и третье чтения, Совет Федерации и подписание президентом», — рассказал зампред.