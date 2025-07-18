В Московской области хозяева зарегистрировали более 38,7 тыс. питомцев
В Подмосковье в едином региональном реестре зарегистрировано уже более 38,7 тыс. домашних животных. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«С сентября 2023 года регистрация собак является обязательной. А с марта этого года в регионе ввели административную ответственность за отсутствие регистрации – штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Поставить щенков на учёт необходимо в течение 14 дней после достижения трёхмесячного возраста, взрослых особей – если процедура не проводилась ранее. Регистрация кошек и других питомцев остаётся по желанию хозяев», – напомнили в ведомстве.Государственные ветеринарные инспекторы подмосковного Минсельхозпрода проверяют наличие чипа у собак в общественных местах с помощью сканера. Это обязательное требование при регистрации. Если нарушение допущено в первый раз, владельца предупреждают, при повторном нарушении штрафуют. С марта этого года инспекторы сделали 133 предупреждения.
Регистрация проводится только в государственных ветеринарных клиниках Московской области, причём бесплатно. Она подтверждает право собственности на конкретное животное.
«Если питомец потеряется, можно легко доказать принадлежность. Каждому присваивается уникальный личный номер, который вносится в единую региональную базу данных с полной информацией о хозяине. Для этого необходим микрочип. В случае его отсутствия введение оплачивается отдельно по доступной цене. Подать заявление на регистрацию можно через региональный портал госуслуг или при посещении ветеринарного учреждения с животным», – разъяснили в министерстве.Помимо этого, пройти регистрацию и чипирования можно в мобильных пунктах Госветслужбы.