В Московской области хозяева зарегистрировали более 38,7 тыс. питомцев

18 июля 2025, 21:58

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье в едином региональном реестре зарегистрировано уже более 38,7 тыс. домашних животных. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







«С сентября 2023 года регистрация собак является обязательной. А с марта этого года в регионе ввели административную ответственность за отсутствие регистрации – штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Поставить щенков на учёт необходимо в течение 14 дней после достижения трёхмесячного возраста, взрослых особей – если процедура не проводилась ранее. Регистрация кошек и других питомцев остаётся по желанию хозяев», – напомнили в ведомстве.

«Если питомец потеряется, можно легко доказать принадлежность. Каждому присваивается уникальный личный номер, который вносится в единую региональную базу данных с полной информацией о хозяине. Для этого необходим микрочип. В случае его отсутствия введение оплачивается отдельно по доступной цене. Подать заявление на регистрацию можно через региональный портал госуслуг или при посещении ветеринарного учреждения с животным», – разъяснили в министерстве.