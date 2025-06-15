В округе Пушкинский проверили подготовку городских пляжей к летнему сезону
Подготовку городских пляжей к летнему сезону проверили в Пушкинском округе. Как уточнили в администрации, замглавы округа Юрий Гордеев оценил готовность медицинских служб и Пушкинского аварийно-спасательного отряда. Чиновник осмотрел ограждения и указатели, определяющие безопасные зоны для купания.
«Наша главная задача — предотвратить несчастные случаи на воде. Призываем всех отдыхающих быть внимательными, соблюдать правила безопасности. Не оставляйте, пожалуйста, детей без присмотра. Расскажите им об основных правилах безопасного купания. Купайтесь только в специально оборудованных местах», — сказал Юрий Гордеев.Спасатели круглосуточно следят за тем, чтобы купание граждан было безопасным. Как отметил глава Пушкинского спасательного отряда Олег Голубь, два поста расположены в Тишково и еще один — на Серебрянке. Места для купания обследовали и подготовили.