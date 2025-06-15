В округе Пушкинский проверили подготовку городских пляжей к летнему сезону

15 июня 2025, 18:04

Фото: администрация г.о. Пушкинский

Подготовку городских пляжей к летнему сезону проверили в Пушкинском округе. Как уточнили в администрации, замглавы округа Юрий Гордеев оценил готовность медицинских служб и Пушкинского аварийно-спасательного отряда. Чиновник осмотрел ограждения и указатели, определяющие безопасные зоны для купания.







«Наша главная задача — предотвратить несчастные случаи на воде. Призываем всех отдыхающих быть внимательными, соблюдать правила безопасности. Не оставляйте, пожалуйста, детей без присмотра. Расскажите им об основных правилах безопасного купания. Купайтесь только в специально оборудованных местах», — сказал Юрий Гордеев.

