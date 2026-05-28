В Московской области легализовали 20 000 неоформленных работников

28 мая 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье ведут системную борьбу с теневой занятостью. Этим занимается межведомственная комиссия, объединяющая налоговиков, полицию, прокуратуру и сотрудников других ведомств.





В этом году в регионе выявили свыше 21 000 человек, работавших вне правового поля. При этом почти 20 000 легализовали свои трудовые отношения, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.

«Одна из важных задач – сделать «серое» прозрачным и законным. Легализуясь, человек получает не только запись в трудовой книжке, но и право на оплачиваемый больничный, ежегодный отпуск, сохранение стажа для пенсии и защиту от незаконного увольнения. Это принципиальный вопрос социальной справедливости», – подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.