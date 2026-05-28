В Московской области легализовали 20 000 неоформленных работников
В Подмосковье ведут системную борьбу с теневой занятостью. Этим занимается межведомственная комиссия, объединяющая налоговиков, полицию, прокуратуру и сотрудников других ведомств.
В этом году в регионе выявили свыше 21 000 человек, работавших вне правового поля. При этом почти 20 000 легализовали свои трудовые отношения, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Одна из важных задач – сделать «серое» прозрачным и законным. Легализуясь, человек получает не только запись в трудовой книжке, но и право на оплачиваемый больничный, ежегодный отпуск, сохранение стажа для пенсии и защиту от незаконного увольнения. Это принципиальный вопрос социальной справедливости», – подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Как пояснили в ведомстве, наибольшую активность по выявлению лиц, находящихся в неформальных трудовых отношениях, проявили городские округа Богородский (1589), Химки (1202) и Подольск (1006).
Однако гораздо важнее убедить работодателя заключить трудовой договор. Лидерами по округам, где оформлено самое большое количество трудовых договоров, стали Щёлково (686), Лосино-Петровский (400) и Сергиев-Посад (389).