В Московской области можно записаться к врачу через чат-бот в MAX
В Подмосковье стал доступен чат-бот, позволяющий получать ряд медицинских услуг в мессенджере MAX. Сервис предоставляет возможность оформить запись на очный или дистанционный приём, продлить электронный рецепт на льготные препараты и закрыть больничный лист.
Работа чат-бота интегрирована с системой ЕМИАС, поэтому данные о записях отображаются в личном кабинете на региональном портале «Госуслуг». Для корректной работы необходимо быть прикреплённым к подмосковной поликлинике.
Воспользоваться сервисом можно по специальной ссылке.
