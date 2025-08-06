В Подмосковье опубликовали рейтинг управляющих организаций за второй квартал

06 августа 2025, 18:43

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Составлен рейтинг муниципальных и частных управляющих организаций Подмосковья за второй квартал 2025 года. Деятельность 809 УК оценило Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.





Специалисты анализируют организацию работы в ЕДС, отсутствие заложенностей, наличие жалоб, полноту размещения информации в ГИС ЖКХ, наличие аварийно-диспетчерской службы, общедомовых приборов учёта и другие показатели.

«Мы составляем подобный рейтинг уже второй квартал. В него входят как муниципальные, так и частные управляющие организации. Видим положительную динамику. Количество УО в зелёной зоне выросло на 16%. Главные причины – своевременное закрытие заявок в ЕДС, корректное внесение данных в ГИС ЖКХ и снижение задолженности перед ресурсоснабжающей организацией и регоператорами. При этом красная зона сократилась на 14%», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.