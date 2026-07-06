В Московской области напомнили о штрафах для жильцов многоквартирных домов

06 июля 2026, 23:10

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья напомнило о самых распространённых нарушениях среди жильцов многоквартирных домов. За каждое из них предусмотрен административный штраф, отметили в пресс-службе ведомства.