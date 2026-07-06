В Московской области напомнили о штрафах для жильцов многоквартирных домов
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья напомнило о самых распространённых нарушениях среди жильцов многоквартирных домов. За каждое из них предусмотрен административный штраф, отметили в пресс-службе ведомства.
Некоторые штрафы касаются самовольной перепланировки квартир. Так, снос несущих стен и переустройство помещений без официального согласования обойдутся нарушителям в сумму от 1000 до 1500 рублей.
Складирование личных вещей и отходов на чердаках и в подвалах строго запрещено, так как это угрожает пожарной безопасности всего дома. За захламление лестничных клеток и общих зон жильцам грозит штраф в размере 1000-1500 рублей.
Громкая музыка, шум, ремонтные работы после 23 часов подпадают под закон о тишине. Штраф за такие действия варьируется от 1000 до 5000 рублей.
Выброс мусора мимо контейнерных площадок или оставление крупногабаритных отходов у подъезда обойдётся в 2000-5000 рублей.
А самовольное подключение к инженерным сетям – электричеству, газу, воде или отоплению – расценивается как серьёзное правонарушение. Штраф за это достигает суммы от 10 000 до 15 000 рублей.
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