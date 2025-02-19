В Московской области насчитали более 300 видов птиц

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Подмосковье – дом для 306 видов птиц, как постоянных обитателей, так и гостей региона. 69 видов занесены в Красную книгу Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«Такие результаты – двухвековой труд орнитологов, собравших базу данных о пернатых. Для исследований специалисты используют такие методы, как наблюдение в естественной среде обитания, анализ песен птиц, кольцевания, а также путей миграции», – отметили в ведомстве.Наблюдают за птицами не только профессиональные орнитологи, но и бёрдвочеры. Ранее «Союз охраны птиц» подвёл итоги конкурса по наблюдению за зимующими видами пернатых. Самыми активными оказались жители Москвы и Подмосковья.
«И орнитологи, и натуралисты-любители вносят неоценимый вклад в изучение птиц в Подмосковье. Регулярные наблюдения способствовали созданию третьего издания Красной книги Московской области. Помимо этого, полученная информация будет основой для четвёртого издания, выпуск которого планируется в 2028 год», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Павел Бида.19 февраля в России отмечается День орнитолога. Он приурочен к дате создания Всесоюзного орнитологического общества при Академии наук СССР.
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Лора Луганская