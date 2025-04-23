В Московской области официально объявлено об открытии мотосезона

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции МО
В Подмосковье на площадке отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции Московской области в Видном официально открылся мотосезон. О его начале объявил начальник Госавтоинспекции Подмосковья Виктор Кузнецов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В этом году мы решили собрать наших друзей, коллег и партнёров здесь, в подразделении специализированного батальона ДПС, чтобы в преддверии мотосезона поговорить о важных аспектах безопасности водителей двухколёсного транспорта», – отметил он.На мероприятии присутствовал лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.
Как рассказали в пресс-службе, Кузнецов в своё время был мотогонщиком, причем не по асфальту, а по пересечённой местности.
«Кроссовые мотоциклы – его епархия. Однако как руководителя такого большого подразделения его волнует проблема аварийности с участием мотоциклистов. Она по-прежнему остается актуальной для Московской области», – сказали в подмосковной ГАИ.Чтобы сезон прошёл безопасно, необходимо уважать всех участников движения и соблюдать простые правила, напомнили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Нельзя водить мотоцикл в нетрезвом состоянии. Следует обязательно надевать экипировку, соблюдать скоростной режим и дистанцию, каждый раз убеждаться в безопасности планируемого манёвра. А автомобилистам необходимо чаще смотреть в зеркала, так как на дороге может быть байкер.
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Лора Луганская