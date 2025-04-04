В Подмосковье удалось снизить аномальный рост числа ДТП в начале года

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На дорогах Московской области за первые три месяца 2025 года зафиксировали 671 аварию с погибшими и пострадавшими. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В ДТП погибли 143 человека – на 57% больше по сравнению с I кварталом 2024-го. 729 человек получили травмы, что на 3% меньше, чем за тот же период в прошлом году.
По данным министерства, самые аварийные виды ДТП в январе-марте – наезды на пешеходов и столкновения. Причиной этих аварий обычно становятся превышение скорости и невнимательность участников движения.
Для повышения безопасности подмосковная Госавтоинспекция продолжает рейды по профилактике ДТП. Так, с 17 марта до 13 апреля проходит социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь». Он предусматривает информирование участников движения о важности использования ремня безопасности.
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«В начале года на дорогах Подмосковья зафиксировали аномальный рост ДТП. Скоростной режим и стиль вождения были характерны для весны из-за тёплой погоды и отсутствия осадков. В марте удалось остановить резкий рост погибших на дорогах за счёт оперативных мероприятий, среди которых – снижение скорости на подъездах к пешеходным переходам вне населённых пунктов, контроль состояния тяжело пострадавших совместно с Минздравом региона и администрациями округов», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Фото: пресс-служба Минтранса МО
По данным министерства, самые аварийные виды ДТП в январе-марте – наезды на пешеходов и столкновения. Причиной этих аварий обычно становятся превышение скорости и невнимательность участников движения.
Для повышения безопасности подмосковная Госавтоинспекция продолжает рейды по профилактике ДТП. Так, с 17 марта до 13 апреля проходит социальный раунд «Один щелчок спасает жизнь». Он предусматривает информирование участников движения о важности использования ремня безопасности.
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Лора Луганская