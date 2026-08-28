В Московской области определили лучших лесных пожарных и лесничих

28 августа 2026, 22:12

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На территории Виноградовского лесничества в городском округе Воскресенск прошло главное профессиональное событие года для работников подмосковного лесного хозяйства. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Состоялось сразу два масштабных состязания – Областной смотр-конкурс на звание «Лесник года» и региональный этап XII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный 2026».



Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

За звание сильнейших боролись 19 специалистов каждого из филиалов Мособллеса. Участники прошли все этапы испытаний: показали знание лесного законодательства и правил охраны лесов, а также целый комплекс профессиональных навыков. В программу вошли изготовление деляночных столбов и искусственных гнездовий, работа с буссолью, глазомерная таксация, разведение костра, тушение условного пожара, посадка сеянцев и прохождение полосы препятствий.



Состоялся также отдельный зрелищный конкурс для гостей и участников – на самый тонкий спил бревна.

«Наши конкурсы на лучшего лесника года и лучшего лесного пожарного давно стали визитной карточкой лесного хозяйства Подмосковья. Они доказывают, что профессия лесного специалиста – не просто работа, а призвание на всю жизнь. Лесничие и лесные пожарные не просто выполняют свои обязанности. Они живут лесом, дышат им и выбирают его каждый день», – отметил председатель Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин.