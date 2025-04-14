В Московской области оптимизировали работу четырёх светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы четырёх светофоров — одного в Мытищах и трёх в Ивантеевке — оптимизировали сотрудники специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области на прошлой неделе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Ивантеевке были синхронизированы светофоры, установленные на пересечениях улицы Новосёлки с улицами Колхозная, Школьная и Кирова. А в Мытищах был скорректирован режим работы светофора на пересечении Большой Рупасовской улицы с Олимпийским проспектом, благодаря чему было увеличено время для пешеходного перехода», — говорится в сообщении.В Подмосковье проводится регулярная работа по оптимизации светофорного регулирования, благодаря чему на 10-15% увеличивается пропускная способность дорог и снижается риск ДТП.
Читайте также:
Загруженность подмосковных дорог утром 14 апреля достигла шести баллов
В девяти округах Подмосковья починили дорожные ограждения
В Подмосковье отремонтируют две «космические» дороги
Лев Каштанов