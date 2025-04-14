Загруженность подмосковных дорог утром 14 апреля достигла шести баллов

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог Московской области утром в понедельник, 14 апреля, составила шесть баллов по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-2 «Крым» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более миллиона машин, что на 0,7% меньше, чем в среднем в прошлом месяце.
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