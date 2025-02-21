В Подмосковье в 2025 году отремонтируют около 1,5 тыс. км дорог

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Около полутора тысяч региональных и муниципальных дорог планируется отремонтировать в Московской области в 2025 году, из них около 840 км — в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Особое внимание будет уделено дорогам, ведущим к медицинским, образовательным, медицинским и другим социально значимым объектам», — сказал зампред областного правительства Алексей Гержик.Он добавил, что программа ремонта дорог формировалась в течение года по итогам обследований состояния покрытия, а также с учётом интенсивности движения и запросов жителей.
Наибольший объём работ запланирован в следующих восьми округах: Коломне, Дмитровском. Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Раменском, Можайском, Клину и Истре — в этих округах отремонтируют в общей сложности 500 километров дорог.
Программа ремонта подмосковных дорог на 2025 год опубликована на сайте областного Минтранса.
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Лев Каштанов