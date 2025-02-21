В Подмосковье в 2025 году отремонтируют около 1,5 тыс. км дорог

Около полутора тысяч региональных и муниципальных дорог планируется отремонтировать в Московской области в 2025 году, из них около 840 км — в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.