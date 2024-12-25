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Подмосковные команды завоевали призовые места чемпионата по фоновой ходьбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Команды из четырёх округов Московской области стали победителями и призёрами чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий — 2024», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Чемпионат проводился в шести категориях: «пенсионеры», «студенты», «корпоративные команды», «муниципальные команды» и «группы ЗОЖ».

«В категории «пенсионеры» представители Московской области заняли весь пьедестал почёта: первое место завоевали участники программы «Активное долголетие» из Солнечногорска, второе — долголеты из Подольска, а третье — долголеты из Домодедова. Ещё одни представители Подмосковья — команда «Дерзкие» из Реутова — заняла первое место в категории «группы ЗОЖ», — говорится в сообщении.


Кроме того, награду за волю к победе получили долголеты из Люберец, а представителей химкинской Российской международной академии туризма включили в список лучших команд.

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#подмосковье
Семин оценил шансы «Динамо» на победу в РПЛ
Семин: «Динамо» может бороться за чемпионство, если проведет подготовку
25 декабря 2024, 13:53

Фото: iStock/gorodenkoff

ФК «Динамо» может бороться за чемпионство в РПЛ, если правильно проведет подготовку и избавиться от проблем с обороной, которые возникают после нападений. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
«У «Динамо» есть свой стиль, и это мне нравится. Команда очень сильно нацелена на атаку, но есть и минусы. После атакующих действий они пропускают быстрые атаки соперников. Когда они уберут эту проблему, будет значительно больше очков», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
Семин также подчеркнул, что для устранения этой проблемы «Динамо» не придется искать новых игроков. По его мнению, в команде достаточно квалифицированных спортсменов на каждой из позиции.

Напомним, на зимнюю паузу «Динамо» ушло с 35 баллами и четвертым местом в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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#спорт
#рпл
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В ЦСКА раскрыли главное отличие тренеров Воробьева и Федорова
Полтапов: тренер Воробьев — мотиватор, а Федоров — дипломат
25 декабря 2024, 13:47

Фото: iStock/shironosov

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о ключевом отличии главного тренера Ильи Воробьева и бывшего наставника Сергея Федорова. По его словам, первый — это строгий и жесткий мотиватор, а второй — дипломат.
«Воробьев точно пожестче. <…> Как уже говорилось, некоторое время ушло на притирку к новым схемам, требованиям, да и друг к другу тоже. Где-то допускали недочеты. Отсюда осечки. Но постепенно осознали, чего хочет от нас Илья Петрович, и перенесли это на площадку. Он ставит активный атакующий хоккей. Теперь от каждого требуется постоянно находиться в движении», — поделился он в интервью RT.
В то же время стала известна зарплата защитника Богдана Киселевича, заключившего контракт с «Локомотивом». Как сообщает Metaratings.ru, с помощью клуба игрок заработает 5 миллионов рублей. Информация о подписании контракта сроком до конца сезона появилась накануне, 24 декабря.

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#хоккей
#интервью
#контракт
#информация
#воробьёв
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Турнир с главным боем Сарнавский — Мартинс отменили
25 декабря 2024, 13:42

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Турнир Fight Nights 126, главным событием которого должен был стать бой россиянина Александра Сарнавского и бразильца Адриано Мартинса, отменили. Об этом стало известно MMA.Metaratings.ru.
Как отмечает портал, турнир должен был пройти в пятницу, 27 декабря, в Москве на «Live Арене». Вместе с Сарнавским и Мартинсом на нем также должны были сразиться Гойти Дазаев и Геннадий Макарян.

О причинах отмены и возможной новой дате турнира пока ничего не известно.

Ранее глава RCC Николай Клименко высказался о перспективах боя между четырехкратным чемпионом мира по ММА Федором Емельяненко и бывшим чемпионом Bellator Александром Шлеменко. По его словам, поединок между ними маловероятен, так как это не тот бой, «на котором хотелось бы играть», особенно учитывая, что Емельяненко уже 48 лет.

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#портал
#бокс
#борьба
#спорт
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Полтапов: лучше поиграть в России и обрести стабильность перед карьерой в НХЛ
25 декабря 2024, 13:38

Фото: iStock/vchal

Нападающий ХК ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о своих карьерных планах. Он заявил, что решил сначала поиграть в России и обрести стабильность перед возможной карьерой в НХЛ. По его словам, каждый хочет попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге.
«После неудачи в прошлом сезоне осознавал, что нельзя ехать в НХЛ неподготовленным. А у меня они пошли волнами: один — качественный, другой — плохой. Там подобного терпеть не станут. Решил, что лучше еще поиграть в России и обрести стабильность», — пояснил хоккеист в интервью RT.
В то же время стала известна судьба другого российского хоккеиста, бывшего игрока СКА Никиты Камалова. Как стало известно Metaratings.ru, после расторжения контракта с «Барысом», которое произошло накануне, 24 декабря, он может продолжить свою карьеру в «Сибири».

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#соревнования
#интервью
#хоккей
#спорт
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В Московской области состоятся Всероссийские соревнования по лыжным гонкам
25 декабря 2024, 09:25

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

С 27 по 29 декабря в Подмосковье состоятся Всероссийские соревнования «Красногорская лыжня», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
28 декабря любителей лыжного спорта ожидают спринтерские гонки среди женщин и мужчин свободным стилем, а 29 декабря — аналогичные гонки классическим стилем.

«Красногорская лыжня» — одно из старейших соревнований среди лыжников в России, которое берёт своё начало в 1968 году. Каждый год в преддверии Нового года спортсмены со всех уголков страны собираются на лыжном стадионе «Зоркий». Трасса была создана двукратным призёром Олимпийских игр, коренным красногорцем Иваном Утробиным.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

27 декабря в 11:00 пройдёт тренировка в свободном стиле.

28 декабря в 11 утра начнётся квалификация в спринте свободным стилем для мужчин и женщин. В 13 часов начнутся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные заезды. В 15 часов пройдёт церемония награждения. В 16 часов состоится тренировка классическим стилем.

29 декабря в 11 утра пройдут квалификации в классическом стиле для мужчин и женщин. В 13 часов начнутся четвертьфинальные, полуфинальные и финальные заезды. В 15 часов пройдёт церемония награждения.

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам состоятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#лыжи
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Сноубордистка из Швейцарии Хедигер погибла из-за схода лавины
24 декабря 2024, 21:52

Софи Хедигер (Фото: swiss-ski.ch)

Сноубордистка сборной Швейцарии Софи Хедигер скончалась из-за схода лавины, сообщила пресс-служба Федерации лыжного спорта и сноуборда Швейцарии (Swiss-Ski).
Софи Хедигер скончалась в возрасте 26 лет.

Трагедия произошла 23 декабря в горах в Арозе, где каталась швейцарская спортсменка на сноуборде.

«Мы потрясены, и все наши мысли с семьей Софи, которой мы выражаем наши глубочайшие соболезнования», — подчеркнул руководитель Swiss-Ski Вальтер Ройссер.

Софи Хедигер два раза восходила на пьедестал почета на этапах Кубка мира. Сноубордистка участвовала в Олимпийских играх 2022 года. Софи Хедигер — победитель Универсиады 2023 года в американском Лейк-Плэсиде.

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила о смерти олимпийского чемпиона по волейболу Владимира Дорохова. Как передавало агентство РИА Новости со ссылкой на ВФВ, Дорохов ушёл из жизни в среду, 18 декабря. Причины смерти не сообщались.

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#сноуборд
#горы
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Валуев заявил, что его не волнуют слова раскритиковавшего ЧМ-2018 Филиппа Лама
24 декабря 2024, 20:25

Николай Валуев (Фото: duma.gov.ru)

Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев ответил бывшему капитану сборной Германии по футболу Филиппу Ламу, объявившем о пострадавшей из-за проведения чемпионата мира по футболу в РФ в 2018 году Европе, сообщило издание Sport24.
Филипп Лам говорил, что перед выбором страны-хозяйки международного турнира, важно смотреть на политическую ситуацию.

«Ровным счетом начхать на слова какого-то немца! Нам-то прекрасно известно, как был на самом деле проведен ЧМ по футболу в России. Моськи лают, а караван идет», — высказался Николай Валуев.

Бывший чемпион мира по боксу обратил внимание, что от ЧМ-2018 и Олимпиады-2014 в Сочи западные страны были в восторге.

Ранее Николай Валуев прокомментировал допуск россиян на чемпионат мира по плаванию в нейтральном статусе. Он подчеркнул, что Запад равнодушен к вопросу отсутствия российских спортсменов на мировой арене, так что не стоит обольщаться возможным возвращением.

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#страны
#запад
#олимпиада
#депутат
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Тарасова: Загитова должна делать ледовое шоу за свой счет
24 декабря 2024, 17:44

Алина Загитова (Фото: kremlin.ru)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова должна привлечь личные средства для реализации ледового шоу «Алые паруса», передало ТАСС.
Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку Алины Загитовой на получение гранта на 75 млн рублей на создание ледового шоу «Алые паруса».

«Я много посмотрела шоу, которые шли по всему миру, и ее тоже бы посмотрела. У меня было свое шоу, оно существовало 15 лет, и я ни у кого ничего не просила — я все делала за свои деньги — деньги, заработанные компанией», — обратила внимание Татьяна Тарасова.

Заслуженный тренер СССР отметила, что если есть желание создать что-то свое, то нужно делать это за свои деньги. ​Необходимо, чтобы ​ледовое шоу Загитовой отличалось от уже имеющихся, ​уточнила Тарасова.

​Загитова подала заявку 10 сентября, однако ее проект оказался в списке тех, которые не получили финансирования. В соответствии с поданными документами, общая сумма расходов на шоу составляла 74,79 миллиона рублей, при этом софинансирование не предусматривалось.

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#спортсмены
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Единоборцы из Подмосковья завоевали четыре медали на молодёжном чемпионате СНГ
24 декабря 2024, 16:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные спортсмены завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на молодёжном чемпионате СНГ по восточному боевому единоборству, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Золотые медали соревнований завоевали представители Подмосковья Байтур Ирисалиев и Артем Литвиенко, выступавшие в категории «юноши 12-14 лет». Кроме того, участвующий в турнире в той же категории Михаил Колобов из Московской области выиграл бронзовую награду. А серебряную медаль в копилку подмосковной сборной принесла Алина Кочкина, выступавшая в категории «юниорки (15-17 лет)», — говорится в сообщении.
Молодёжный чемпионат СНГ по восточному боевому единоборству проходил в Минске с 20 по 22 декабря. Участниками соревнований стали более 540 спортсменов из России, Молдавии, Белоруссии, а также из Польши и Алжира.

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