Подмосковные команды завоевали призовые места чемпионата по фоновой ходьбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команды из четырёх округов Московской области стали победителями и призёрами чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий — 2024», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Чемпионат проводился в шести категориях: «пенсионеры», «студенты», «корпоративные команды», «муниципальные команды» и «группы ЗОЖ».
Кроме того, награду за волю к победе получили долголеты из Люберец, а представителей химкинской Российской международной академии туризма включили в список лучших команд.
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«В категории «пенсионеры» представители Московской области заняли весь пьедестал почёта: первое место завоевали участники программы «Активное долголетие» из Солнечногорска, второе — долголеты из Подольска, а третье — долголеты из Домодедова. Ещё одни представители Подмосковья — команда «Дерзкие» из Реутова — заняла первое место в категории «группы ЗОЖ», — говорится в сообщении.
Кроме того, награду за волю к победе получили долголеты из Люберец, а представителей химкинской Российской международной академии туризма включили в список лучших команд.
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Лев Каштанов