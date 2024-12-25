Подмосковные команды завоевали призовые места чемпионата по фоновой ходьбе

Нападающий ХК ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о своих карьерных планах. Он заявил, что решил сначала поиграть в России и обрести стабильность перед возможной карьерой в НХЛ. По его словам, каждый хочет попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге.