В Московской области открыли рабочее движение по мосту через реку Скалбу
Рабочее движение запустили по мосту через реку Скалбу на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в городском округе Пушкинском. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на Центравтомагистраль.
«Сооружение построили в ходе реконструкции Ярославского шоссе с 35-го по 47-й км. Прежний мост 1970-х годов постройки разобрали, так как он не соответствовал нагрузкам. Новый мост протяжённостью более 70 м разделён на прямое и обратное направления. После завершения всех работ движение будет обеспечено по четырём полосам в каждую сторону», – рассказали в ведомстве.Текущий этап реконструкции также предусматривает увеличение числа полос движения с четырёх до восьми. Завершаются работы по устройству дорожной одежды на участке с 35-го по 40-й км. На 70% обновлена транспортная развязка у посёлков Братовщина и Зелёный городок.
Работы идут по графику. В планах – завершить первый этап к концу 2027 года. Однако строители могут сдать объект раньше намеченного срока.
Итогом всех работ станет увеличение количества полос движения до 8-10 на одном из самых загруженных участков федеральной трассы М-8 «Холмогоры», которая соединяет Москву и северные регионы России.