В Московской области открыли рабочее движение по мосту через реку Скалбу

03 июня 2025, 19:24

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Рабочее движение запустили по мосту через реку Скалбу на федеральной трассе М-8 «Холмогоры» в городском округе Пушкинском. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на Центравтомагистраль.







«Сооружение построили в ходе реконструкции Ярославского шоссе с 35-го по 47-й км. Прежний мост 1970-х годов постройки разобрали, так как он не соответствовал нагрузкам. Новый мост протяжённостью более 70 м разделён на прямое и обратное направления. После завершения всех работ движение будет обеспечено по четырём полосам в каждую сторону», – рассказали в ведомстве.