В подмосковном Солнечногорске планируется отремонтировать 60 участков дорог
Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В городском округе Солнечногорск в 2025 году планируется отремонтировать 60 участков автодорог. Работы пройдут как на региональных, так и на муниципальных трассах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Общая протяжённость обновляемого дорожного полотна составит порядка 54 километров.
«Это позволит обеспечить комфортный проезд жителей к своим домам и объектам инфраструктуры, а также повысит безопасность дорожного движения. На ряде дорог в рамках ремонта укрепят обочины и нанесут разметку», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Часть мероприятий будет реализована в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По этой программе замену покрытия проведут на семи региональных участках, в том числе на Пятницком шоссе — от станции Жилино до поворота на Андреевку и между деревнями Соколово и Курилово. Здесь ежедневно проезжает более 43 тысяч автомобилей, поэтому в ремонте применят высокопрочную щебёночно-мастичную асфальтобетонную смесь ЩМА-16, которая продлевает срок службы покрытия.
Также более 3,5 километров асфальта уложат в селе Алабушево на улицах Первомайской и Центральной — они обеспечивают связь с железнодорожной станцией и посёлком Андреевка. В черте города Солнечногорска обновят 4 километра дороги на отрезке от пересечения Центральной и Октябрьской улиц до съезда на Обуховское шоссе в районе деревни Скородумки.
Для повышения транспортной доступности малых населённых пунктов ремонт проведут на подъездах к деревне Гончары, а также на центральных улицах в посёлках Майдарово и Ржавки.
На муниципальных дорогах уже завершён ремонт на 13 участках, в том числе: подъезды к СНТ «Орбита», «Деметра» и «Заречье», участок от трассы А-107 до деревни Кочугино, улица Троицкая в Андреевке, дорога между деревнями Литвиново и Овсянниково, а также проезды в деревнях Новая, Жуково, Гончары и микрорайоне Рекинцо. Работы продолжаются ещё на 11 участках.
Подробности о ходе реализации программы можно найти на официальном сайте Минтранса Подмосковья: Программа ремонта дорог на 2025 год.