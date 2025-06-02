В подмосковном Солнечногорске планируется отремонтировать 60 участков дорог

02 июня 2025, 17:49

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В городском округе Солнечногорск в 2025 году планируется отремонтировать 60 участков автодорог. Работы пройдут как на региональных, так и на муниципальных трассах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Общая протяжённость обновляемого дорожного полотна составит порядка 54 километров.





«Это позволит обеспечить комфортный проезд жителей к своим домам и объектам инфраструктуры, а также повысит безопасность дорожного движения. На ряде дорог в рамках ремонта укрепят обочины и нанесут разметку», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.