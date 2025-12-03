В Московской области открылся IV Форум «Жить и воспитываться в семье»
В Московской области проходит IV Всероссийский форум по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье». В мероприятии участвуют представители власти, эксперты и НКО из разных регионов.
Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева рассказала о региональных практиках: семейные центры, созданные на базе детских домов, работают не только как временные площадки для детей, но и помогают родителям выйти из кризиса.
Заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский отметил растущий престиж многодетности. Сенатор Анастасия Жукова подчеркнула, что поддержка семьи — ключевая национальная идея, а федеральные меры активно дополняются региональными.
На форуме также выступила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения РФ Лариса Фальковская. Она акцентировала важность оперативного межведомственного взаимодействия. Кроме того, программа оказывает помощь семьям военнослужащих.
В рамках форума в течение двух дней проходят панельные дискуссии, мастер-классы и семинары — от обсуждения доказательных подходов в семьесбережении до обмена региональными практиками и цифровизации социальной сферы. Особое внимание уделено поддержке семей с детьми-инвалидами, работе ресурсных центров НКО и социализации подростков.
