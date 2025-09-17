В Московской области открыт осенний сезон сбора лекарственных растений
В подмосковных лесах стартовал сезон заготовки корней, плодов и семян лекарственных растений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Если летом травники собирают в основном надземные части растений – траву, листья и цветки, то осень – время сбора плодов и подземных частей, накопивших максимум полезных веществ.
Осенью для заготовки идеально подходят корни, корневища, плоды, листья и семена. Однако, как напомнили в ведомстве, сбору подлежат только распространённые и хорошо известные виды, растущие в экологически чистых районах, вдали от автодорог, промзон и сельхозугодий.
Нельзя собирать незнакомые растения, так как они могут оказаться ядовитыми. Категорически запрещён сбор видов, занесённых в Красную книгу Московской области. В ней содержатся не менее 275 объектов растительного мира, уничтожение которых влечёт за собой административную ответственность.
«Ответственный подход к сбору дикоросов – залог сохранения хрупкого природного баланса Подмосковья. Перед походом за травами нужно тщательно изучить не только внешний вид растения, но и его охранный статус. Это позволит сохранить природное богатство региона для будущих поколений», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.К числу рекомендованных для сбора в сентябре растений относятся корни и корневища: валериана лекарственная, горец змеиный, дягиль, одуванчик, алтей и кровохлёбка лекарственные, цикорий обыкновенный.
Плоды и семена: бузина чёрная, калина, можжевельник и рябина обыкновенные, шиповник майский, а также клюква, за исключением клюквы мелкоплодной, занесённой в Красную книгу региона.
Травы: тысячелистник обыкновенный, хвощ полевой, фиалка трёхцветная.
Листья: подорожник большой, белладонна лекарственная и полынь горькая;
Цветки и соцветия: календула лекарственная и ромашка душистая.