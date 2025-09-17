В Московской области открыт осенний сезон сбора лекарственных растений

17 сентября 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В подмосковных лесах стартовал сезон заготовки корней, плодов и семян лекарственных растений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.





Если летом травники собирают в основном надземные части растений – траву, листья и цветки, то осень – время сбора плодов и подземных частей, накопивших максимум полезных веществ.



Осенью для заготовки идеально подходят корни, корневища, плоды, листья и семена. Однако, как напомнили в ведомстве, сбору подлежат только распространённые и хорошо известные виды, растущие в экологически чистых районах, вдали от автодорог, промзон и сельхозугодий.



Нельзя собирать незнакомые растения, так как они могут оказаться ядовитыми. Категорически запрещён сбор видов, занесённых в Красную книгу Московской области. В ней содержатся не менее 275 объектов растительного мира, уничтожение которых влечёт за собой административную ответственность.

«Ответственный подход к сбору дикоросов – залог сохранения хрупкого природного баланса Подмосковья. Перед походом за травами нужно тщательно изучить не только внешний вид растения, но и его охранный статус. Это позволит сохранить природное богатство региона для будущих поколений», – отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.