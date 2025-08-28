Достижения.рф

Водитель сбил медведя на дороге в Подмосковье, теперь ему грозит огромный штраф

оригинал Фото: istockphoto.com/USO

Самца бурового медведя сбили на подмосковной трассе «Хотьково-Дмитров». Природоохранная прокуратура подала на водителя иск в суд на возмещение ущерба за гибель краснокнижного животного. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.



Факт наезда на медведя зафиксировал инспектор ГАИ. Ущерб, нанесённый природе, прокуратура оценила в 300 тысяч рублей.

«Гибель медведя — это огромная потеря для подмосковной фауны, ведь бурый медведь находится под особой охраной. По результатам ежегодного мониторинга численность бурого медведя в регионе на протяжении последних двадцати лет составляет всего лишь десять-пятнадцать особей», — сказал глава Минэкологии Московской области Виталий Мосин.
В Красной книге Московской области бурый медведь входит в первую категорию как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Лев Каштанов

