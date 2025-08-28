Водитель сбил медведя на дороге в Подмосковье, теперь ему грозит огромный штраф

28 августа 2025, 16:55

оригинал Фото: istockphoto.com/USO

Самца бурового медведя сбили на подмосковной трассе «Хотьково-Дмитров». Природоохранная прокуратура подала на водителя иск в суд на возмещение ущерба за гибель краснокнижного животного. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.





Факт наезда на медведя зафиксировал инспектор ГАИ. Ущерб, нанесённый природе, прокуратура оценила в 300 тысяч рублей.





«Гибель медведя — это огромная потеря для подмосковной фауны, ведь бурый медведь находится под особой охраной. По результатам ежегодного мониторинга численность бурого медведя в регионе на протяжении последних двадцати лет составляет всего лишь десять-пятнадцать особей», — сказал глава Минэкологии Московской области Виталий Мосин.