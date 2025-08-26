Жителей Подмосковья предупредили о выходе лосей на дороги и в поселения

26 августа 2025, 21:16

оригинал Фото: Istock / R Lolli Morrow

В Подмосковье возросла угроза выхода лосей на дороги, предупредили водителей в пресс-службе Минэкологии Московской области. Сохатые выходят в сельские и городские поселения, на автодороги и в рекреационные зоны в августе и сентябре.







«У животных начался брачный период. Поступают сообщения об выходе в сельские и городские поселения, на автомобильные дороги и даже в места скопления людей – на пляжи и другие зоны отдыха. Специалисты предупреждают, что в период гона лоси могут быть небезопасными», – отметили в министерстве.

«В этот период водителям особенно важно соблюдать скоростной режим, быть осторожными в тёмное время суток, поскольку лось в гоне не всегда может быстро отреагировать на приближение автомобиля», – добавили в Минэкологии.