В Московской области откроют Клуб молодых промышленников
В Доме правительства Московской области в Красногорске 30 октября состоится открытие первого в Подмосковье отделения Клуба молодых промышленников. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Это событие приурочат ко Дню молодого промышленника.
«Мероприятия начнётся с подписания соглашения об открытии регионального отделения клуба. Центральным событием программы станет пленарная сессия «Новые возможности для промышленников: регион, кооперация, господдержка». На ней представители органов власти и компаний обсудят меры государственной поддержки, развитие кооперации, возможности для промышленного бизнеса в регионе», – рассказали в ведомстве.Отдельные сессии посвятят роботизации и использованию искусственного интеллекта на производстве. В дискуссиях примут участие представители Минпромторга России, технологических компаний, Университета Иннополис, российские разработчики промышленного программного обеспечения. Будут затронуты и вопросы кооперации с крупными заказчиками.
Основная деловая программа запланирована с 13:00 до 16:45. Регистрация на День молодого промышленника открыта до 26 октября включительно. Подать заявку можно по ссылке.