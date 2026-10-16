Всероссийский день беременных собрал в Люберцах свыше 160 участников

16 октября 2026, 21:51

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберецкой картинной галерее в четвёртый раз провели праздник, посвящённый Всероссийскому дню беременных. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Мероприятие организовали специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства. На него собрались более 160 гостей, в основном будущие мамы.

«Мы хотели доставить женщинам настоящую радость, рассказать о Люберецком родильном доме, предоставить всестороннюю информацию от экспертов и, самое главное, успокоить их, сказать, что они не одни в лучший период своей жизни, перед родами», – отметила заведующая родильным стационаром МОЦОМД Татьяна Мельник.