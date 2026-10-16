Всероссийский день беременных собрал в Люберцах свыше 160 участников
В Люберецкой картинной галерее в четвёртый раз провели праздник, посвящённый Всероссийскому дню беременных. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятие организовали специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства. На него собрались более 160 гостей, в основном будущие мамы.
«Мы хотели доставить женщинам настоящую радость, рассказать о Люберецком родильном доме, предоставить всестороннюю информацию от экспертов и, самое главное, успокоить их, сказать, что они не одни в лучший период своей жизни, перед родами», – отметила заведующая родильным стационаром МОЦОМД Татьяна Мельник.Акушеры-гинекологи, неонатологи и консультанты по грудном вскармливанию ответили на вопросы об уходе за новорождёнными, прививках, партнёрских родах и обезболивании. Специалисты рассказали об особенностях естественных родов и показаниях к кесареву сечению. Представитель Люберецкого ЗАГСа разъяснила порядок регистрации новорождённых.
Для гостей подготовили конкурсную программу. В конкурсе колыбельных отличилась Анастасия Магомедова из Кожухова, исполнившая произведение Чайковского «Спи, дитя моё!». Будущие папы продемонстрировали навыки в пеленании младенцев.
Депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрий Сухов вручил Софии Пешехоновой главный приз – детскую коляску. Другие участницы получили три сертификата на пребывание в палатах повышенной комфортности и функциональный стульчик для малыша.
Завершился праздник выступлениями друзей и партнёров роддома.