В Московской области отремонтировали дорожные ограждения в десяти округах
Барьерные, перильные и тросовые ограждения отремонтировали на участках региональных дорог в десяти округах Подмосковья специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.
Кроме того, ограждения привели в порядок дороге в деревне Шипулино округа Клин, на 31-м километре Каширского шоссе в Ленинском округе, на улице Володарского в красногорском посёлке Нахабино и на Заречной улице в дмитровском селе Рогачёво.«В городской черте ограждения починили на Октябрьском проспекте в Подольске, Донинском шоссе в Раменском, Ивантеевском шоссе в городе Ивантеевка Пушкинского округа, улице Октябрьская в Балашихе, улице Станционная в Королёве и улице Волковская в Люберцах», — говорится в сообщении.