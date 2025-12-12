В Московской области отремонтировали дорожные ограждения в десяти округах

12 декабря 2025, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Барьерные, перильные и тросовые ограждения отремонтировали на участках региональных дорог в десяти округах Подмосковья специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах.



