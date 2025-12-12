«Оплата наркотиками»: Россиянин по «заказу» спалил на парковке 20 автомобилей
Суд во Владивостоке приговорил местного жителя к пяти годам строгого режима за поджог автомобилей. Подробности сообщает прокуратура Приморского края.
Этот инцидент привёл к пожару на парковке, в результате которого сгорели 19 машин, и ещё одна получила повреждения. Установлено, что мужчина действовал умышленно, из хулиганских побуждений.
В марте он и его сообщник за вознаграждение наркотиками подожгли на улице Пихтовой один автомобиль, используя горючую жидкость. Огонь затем перекинулся на другие транспортные средства. Общий ущерб составил более 60 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск одного потерпевшего. Дела других участников преступления рассматривают отдельно.
Ранее ФСБ задержала 169 нелегальных оружейников в 53 регионах России.
