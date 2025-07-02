В Подмосковье пассажир украл у таксиста телефон и перевёл себе его деньги

02 июля 2025, 17:17

оригинал Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Жителя Сергиева Посада задержали по подозрения в краже имущества и списании денег у водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Заявление о краже подал таксист. В ходе расследования сотрудники полиции установили, что злоумышленник, находясь в такси, воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает и украл телефон водителя стоимостью около 5 тысяч рублей.





«Затем похититель с помощью банковского приложения, установленного в украденном телефоне, снял со счёта таксиста более 17 тысяч рублей и перевёл эти деньги на свой аккаунт в интернет-казино», — говорится в сообщении.