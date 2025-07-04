В Московской области перекрыли более 190 опасных переходов через ж/д пути

04 июля 2025, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 190 несанкционированных переходов через железнодорожные пути ликвидировали в 40 округах Московской области с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Вдоль железнодорожных путей установлено уже 765 метров ограждений, из них 350 метров приходятся на железобетонные заборы. Большей всего ограждений специалисты установили в Наро-Фоминском округе — 180 метров», — говорится в сообщении.