В Московской области перекрыли более 190 опасных переходов через ж/д пути
Более 190 несанкционированных переходов через железнодорожные пути ликвидировали в 40 округах Московской области с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Вдоль железнодорожных путей установлено уже 765 метров ограждений, из них 350 метров приходятся на железобетонные заборы. Большей всего ограждений специалисты установили в Наро-Фоминском округе — 180 метров», — говорится в сообщении.Всего до конца года рядам с железнодорожными путями в Московской области планируется установить тысячу метров железобетонных ограждений. Работа проводится для профилактики несчастных случаев на объектах ж/д инфраструктуры.
В рамках борьбы с нарушителями правил безопасности предпринимаются и другие меры. В частности, у путей высаживают труднопроходимый кустарник и отслеживают нарушителей помощью камер.