В Подмосковье отремонтировали 7,6 тыс. урн

04 июля 2025, 13:37

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 7,6 тыс. урн для мусора, установленных во дворах и на общественных пространствах Московской области отремонтировали за первые два квартала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







«Всего с начала года в Подмосковье в порядок привели 7 тысяч 633 урны. Больше всего урн починили в округе Балашиха — 556. Второе место по этому показателю занял округ Серпухов, где отремонтировали 504 урны. А замыкает топ-3 Раменский округ: там починили 422 урны», — говорится в сообщении.