Врач ответит прямо в чате — как работает сервис «Здоровье» в Пушкино
В Пушкинском округе работают Telegram-чаты «Здоровье», где жители могут задать любые вопросы по теме здравоохранения и получить консультацию специалистов, сообщили в местной Администрации.
Чаты работают в каждом городе:
Среднее время ответа — около двух часов. Если вопрос требует дополнительной проработки, специалисты могут отвечать дольше. В чатах работают главные врачи и их заместители, заведующие поликлиниками, представитель Общественной палаты Московской области и модератор.
Кроме ответов на вопросы, на площадках регулярно публикуют полезную информацию о профилактике заболеваний, начале вакцинации и прохождении диспансеризации.
Обращения принимают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00. Ответ можно получить как в общем чате, так и в личных сообщениях.