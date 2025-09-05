В Подмосковье состоится выставка современного энергооборудования
Выставку современного энергооборудования и техники проведут в Доме правительства Московской области в Красногорске 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
Новейшие разработки для топливно-энергетической инфраструктуры представят ведущие российские и международные компании.
«Компания «Россети Московский регион» представит компактный переходной пункт для соединения воздушных и кабельных ЛЭП и современные зарядные станции для электрокаров. ООО «Пиэлси Технолоджи» продемонстрирует разработки по автоматизации объектов энергетического комплекса, а одинцовский завод «Кристалл» — оборудование для приёма и распределения электроэнергии», — говорится в сообщении.В число участников выставки войдут также компании «Мособэнерго», «Форэнерго», «Телематические решения», TBEA и учебные заведения Московской области — Щёлковский колледж и Шатурский энергетический техникум.
Выставка будет проходить в рамках межрегионального энергетического форума «Решения для нового технологического уклада».