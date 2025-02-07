За неделю инспекторы Гостехнадзора провели более 700 технических осмотров

На прошлой неделе Гостехнадзор Министерства экологии и природопользования Московской области успешно завершил регистрацию и эксплуатацию самоходных машин и аттракционов. Инспекторы тщательно проверили техническое состояние транспортных средств и аттракционов, а также зарегистрировали новую технику, соответствующую требованиям безопасности, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.