За неделю инспекторы Гостехнадзора провели более 700 технических осмотров

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
На прошлой неделе Гостехнадзор Министерства экологии и природопользования Московской области успешно завершил регистрацию и эксплуатацию самоходных машин и аттракционов. Инспекторы тщательно проверили техническое состояние транспортных средств и аттракционов, а также зарегистрировали новую технику, соответствующую требованиям безопасности, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Инспекторы Гостехнадзора зарегистрировали 763 единицы самоходной техники, что позволит контролировать соблюдение правил её использования. В процессе регистрации специалисты выявили ряд нарушений, таких как несоответствие номеров машин, их расположение и поддельные маркировки двигателей. За подобные нарушения предусмотрены строгие административные наказания.
Также Гостехнадзор провёл 775 технических осмотров. Такие регулярные проверки помогают предотвратить аварии и улучшить безопасность эксплуатации техники.
Одним из важных направлений деятельности ведомства является выдача и обновление удостоверений трактористов-машинистов. За указанный период 504 человека получили необходимые документы. В ходе проверок было обнаружено три случая подделки документов, что указывает на необходимость усиления контроля и обеспечения подлинности выдаваемых удостоверений.
Кроме того, Гостехнадзор провёл 327 экзаменов для получения удостоверения тракториста-машиниста.
Гостехнадзор также тесно сотрудничает с другими государственными структурами и организациями, что позволяет эффективнее решать задачи в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации техники.
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Также Гостехнадзор провёл 775 технических осмотров. Такие регулярные проверки помогают предотвратить аварии и улучшить безопасность эксплуатации техники.
Одним из важных направлений деятельности ведомства является выдача и обновление удостоверений трактористов-машинистов. За указанный период 504 человека получили необходимые документы. В ходе проверок было обнаружено три случая подделки документов, что указывает на необходимость усиления контроля и обеспечения подлинности выдаваемых удостоверений.
Кроме того, Гостехнадзор провёл 327 экзаменов для получения удостоверения тракториста-машиниста.
Гостехнадзор также тесно сотрудничает с другими государственными структурами и организациями, что позволяет эффективнее решать задачи в сфере безопасности дорожного движения и эксплуатации техники.
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Дайана Хусинова