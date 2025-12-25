В Московской области подвели итоги работы общественного транспорта в 2025 году

25 декабря 2025, 22:17

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье продолжают обновлять подвижной состав. В уходящем году на маршруты округов региона вышло более 470 транспортных средств разных классов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона по итогам 2025-го.





Вместе с правительством Москвы создаётся единая удобная маршрутная сеть между столицей и Подмосковьем.

«Уже передано 23 маршрута до станций метро и МЦД, из них 14 отправляются из Химок, четыре – из Одинцова, четыре – из Красногорска и один – из Долгопрудного. Благодаря этому для усиления других маршрутов удалось высвободить более 80 автобусов. Всего в этом году планируют передать 25 маршрутов», – рассказали в министерстве.