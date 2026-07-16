В Московской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Экспортёр года»

16 июля 2026, 16:58

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортёр года 2025». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Регион стал лидером по числу участников. В этом году на конкурс было подано 83 заявки, 70 из которых – от субъектов малого и среднего предпринимательства, 13 – от представителей крупного бизнеса. Победители регионального этапа смогут участвовать в федеральном конкурсе экспортёров.

«В 2026 году конкурс расширился. Обновлён перечень номинаций, что позволило отметить достижения ещё большего числа компаний с разными направлениями экспортной деятельности. Лучших определили в номинациях «Промышленность» и «Продукты питания», выбрав победителей среди МСП и крупных предприятий, «Строительные технологии и материалы для МСП», «Индустрия красоты МСП», а также в дополнительных номинациях «Креативные индустрии», «Высокие технологии», «Женщина-экспортёр года», «Новая география» и другие», – отметили в ведомстве.