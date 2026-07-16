В Московской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Экспортёр года»
В Подмосковье наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортёр года 2025». Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Регион стал лидером по числу участников. В этом году на конкурс было подано 83 заявки, 70 из которых – от субъектов малого и среднего предпринимательства, 13 – от представителей крупного бизнеса. Победители регионального этапа смогут участвовать в федеральном конкурсе экспортёров.
«В 2026 году конкурс расширился. Обновлён перечень номинаций, что позволило отметить достижения ещё большего числа компаний с разными направлениями экспортной деятельности. Лучших определили в номинациях «Промышленность» и «Продукты питания», выбрав победителей среди МСП и крупных предприятий, «Строительные технологии и материалы для МСП», «Индустрия красоты МСП», а также в дополнительных номинациях «Креативные индустрии», «Высокие технологии», «Женщина-экспортёр года», «Новая география» и другие», – отметили в ведомстве.Торжественную церемонию открыл замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев. Он поздравил победителей, рассказал о мерах поддержки экспортёров в регионе.
С приветственным словом к участникам обратилась исполнительный директор Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области Ольга Щёголева. Она подчеркнула, что за каждым экспортным успехом стоят профессионализм, смелость в принятии решений и ежедневная работа предприятий.
Конкурс «Экспортёр года» проводится посредством подачи заявок через цифровую платформу Российского экспортного центра. Квалификационная комиссия присваивает баллы за предоставленные данные по экспортной деятельности за прошедший год. Это помогает выявить лидеров внешнеэкономической деятельности, стимулирует компании к развитию экспортной работы и повышает престиж регионального бизнеса на международной арене.