В ОЭЗ «Кашира» удалось привлечь 22 миллиарда рублей инвестиций

16 июля 2026, 16:42

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Суммарный объём инвестиций на территории особой экономической зоны «Кашира» превысил 22 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





ОЭЗ промышленно-производственного типа была создана в 2019 году. Сейчас на площадке работают восемь резидентов, которые создали более 1100 рабочих мест.

«В этом году инвестиции работающих на площадке предприятий составили 1,12 млрд. Общий объём инвестиций на территории ОЭЗ нарастающим итогом составил 22,5 млрд рублей», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.