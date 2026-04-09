Загруженность дорог в Подмосковье утром 9 апреля достигла пяти баллов
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 9 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 12 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Калужское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехал миллион машин. Это на три процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.