Жители Московской области с начала года вывезли более 750 ненужных вещей
Жители Подмосковья с начала года освободили свои дома от более чем 750 ненужных вещей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Со временем предметы интерьера, бытовая техника и другие предметы домашнего обихода требуют замены. Жители Московской области могут организовать утилизацию ненужных предметов из квартиры несколькими способами.
«Можно, например, самостоятельно вывезти вещи на специализированные площадки «Мегабак»; использовать онлайн-сервис на региональном портале госуслуг, который предоставляет услугу вывоза крупногабаритного мусора прямо из квартиры. Так, за последнюю неделю на территории Подмосковья вывезено 22 предмета. С начала года утилизировано 752 предмета», – отметили в ведомстве.Там пояснили, что это крупные бытовые приборы, мебель, стиральные машины, матрасы, электроника, ванн, двери, пианино, макулатура и многое другое.
По данным Минчистоты, для сравнения, в декабре вывезли 186 единицы, а в 2024 году – 969.