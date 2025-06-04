Жители Московской области с начала года вывезли более 750 ненужных вещей

04 июня 2025, 12:10

оригинал Фото: iStock / Smithore

Жители Подмосковья с начала года освободили свои дома от более чем 750 ненужных вещей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





Со временем предметы интерьера, бытовая техника и другие предметы домашнего обихода требуют замены. Жители Московской области могут организовать утилизацию ненужных предметов из квартиры несколькими способами.

«Можно, например, самостоятельно вывезти вещи на специализированные площадки «Мегабак»; использовать онлайн-сервис на региональном портале госуслуг, который предоставляет услугу вывоза крупногабаритного мусора прямо из квартиры. Так, за последнюю неделю на территории Подмосковья вывезено 22 предмета. С начала года утилизировано 752 предмета», – отметили в ведомстве.