В Московской области приглашают доноров со II отрицательной группой крови

11 июня 2025, 16:36

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной центр крови опубликовал свежие данные донорского светофора на 11 июня. Служба крови Подмосковья работает в соответствии с текущими потребностями медицинских учреждений и пациентов, которым необходимы компоненты крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





На данный момент особенно востребованы доноры со II отрицательной группой.





«Приглашаем доноров со II отрицательной группой крови. Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Желающие сдать кровь могут обратиться в Московский областной центр крови по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37а — ежедневно с 8:00 до 14:00. Подразделения центра принимают доноров с 8:00 до 13:00.

Важно: 12 июня на ул. Металлургов, 37а – выходной день, приёма не будет. Также с 12 по 15 июня не будут работать подразделения в Воскресенске, Щелкове, Подольске и Орехово-Зуево.

Запись на процедуры:

тромбоцитаферез: 11 июня открывается запись на 13 июня; 13 июня — на 14, 15 и 16 июня. Регистрация проходит в 13:00 на официальном сайте;

плазмаферез: запись на 16 июня откроется 13 июня. Оформить её можно по телефону +7 (495) 304-02-06 с 11:00 до 13:00. Заготовка плазмы в период с 12 по 15 июня проводиться не будет.

Донором может стать любой совершеннолетний гражданин РФ или иностранный гражданин, находящийся на территории России на законных основаниях не менее одного года, при отсутствии медицинских противопоказаний.

