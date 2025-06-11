В Московской области приглашают доноров со II отрицательной группой крови
Московский областной центр крови опубликовал свежие данные донорского светофора на 11 июня. Служба крови Подмосковья работает в соответствии с текущими потребностями медицинских учреждений и пациентов, которым необходимы компоненты крови, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Приглашаем доноров со II отрицательной группой крови. Донорская кровь спасает жизни пациентов с сильными кровопотерями, онкологических больных, новорожденных с различными патологиями, пациентов с заболеваниями крови», — подчеркнула заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.
тромбоцитаферез: 11 июня открывается запись на 13 июня; 13 июня — на 14, 15 и 16 июня. Регистрация проходит в 13:00 на официальном сайте; плазмаферез: запись на 16 июня откроется 13 июня. Оформить её можно по телефону +7 (495) 304-02-06 с 11:00 до 13:00. Заготовка плазмы в период с 12 по 15 июня проводиться не будет.