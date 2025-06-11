В Щёлкове снесли ветхий одноэтажный дом на четыре квартиры
Одноэтажный жилой дом с четырьмя квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли во 2-м Малопрудном проезде в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Деревянный жилой дом был построен в 1958 году, его общая площадь составляла около 200 квадратных метров. Обследование показало, что дом находится в аварийном состоянии и непригоден для проживания. Жильцов из четырёх квартир расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Снос аварийной постройки завершили в конце мая текущего года. В настоящее время участок, который занимал дом, освобождён от здания и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа Щёлково пока не приняла.