В Щёлкове снесли ветхий одноэтажный дом на четыре квартиры

11 июня 2025, 15:55

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный жилой дом с четырьмя квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли во 2-м Малопрудном проезде в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.







«Деревянный жилой дом был построен в 1958 году, его общая площадь составляла около 200 квадратных метров. Обследование показало, что дом находится в аварийном состоянии и непригоден для проживания. Жильцов из четырёх квартир расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.