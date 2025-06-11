Ветклиники Подмосковья продолжат работу в праздничные дни

11 июня 2025, 16:34

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 12 по 15 июня государственные ветеринарные клиники Московской области будут функционировать в обычном режиме — преимущественно с 9:00 до 20:00, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.