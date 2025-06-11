Ветклиники Подмосковья продолжат работу в праздничные дни

С 12 по 15 июня государственные ветеринарные клиники Московской области будут функционировать в обычном режиме — преимущественно с 9:00 до 20:00, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Уточнить график работы, перечень услуг, а также адреса ветучреждений можно на официальных сайтах Территориальных ветеринарных управлений №1,№2 и №5. Также доступна единая круглосуточная горячая линия Министерства: 8 (495) 668-01-25. Звонки принимает голосовой помощник «Вита».
Для экстренных случаев будет круглосуточно работать Мытищинская ветеринарная станция по адресу: Олимпийский проспект.
Кроме того, в июне владельцы домашних животных смогут зарегистрировать, чипировать и вакцинировать питомцев от бешенства прямо в парках Подмосковья. Специалисты будут дежурить более чем в 50 локациях. Подробное расписание доступно на официальном сайте.