В Подмосковье за месяц установили более 1300 камер «Безопасного региона»
1 308 камер видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион», установили в Московской области в августе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.
Видеокамеры размещают в общественных местах, на подъездах многоквартирных домов и на социальных объектах. Локации определяют межведомственные рабочие группы, которые есть в каждом муниципалитете.
«Видеозаписи помогают расследовать преступления и разбирать спорные ситуации. Это в конечном итоге способствует повышению уровня защищённости граждан и созданию более комфортной и безопасной городской среды», — сказал руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.Больше всего камер за минувший месяц подключили в шести округах: Пушкинском, Раменском, Ленинском, Одинцовском, Балашихе и Люберцах.
Всего в системе «Безопасный регион» в настоящее время насчитывается 175,3 тыс. видеокамер.