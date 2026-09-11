В Подмосковье за месяц установили более 1300 камер «Безопасного региона»

11 сентября 2026, 16:12

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

1 308 камер видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион», установили в Московской области в августе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности.





Видеокамеры размещают в общественных местах, на подъездах многоквартирных домов и на социальных объектах. Локации определяют межведомственные рабочие группы, которые есть в каждом муниципалитете.





«Видеозаписи помогают расследовать преступления и разбирать спорные ситуации. Это в конечном итоге способствует повышению уровня защищённости граждан и созданию более комфортной и безопасной городской среды», — сказал руководитель ГУРБ Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.