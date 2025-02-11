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В Московской области проходит финал регионального этапа «КЭС-Баскет»

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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10 февраля в спортивном комплексе «Строитель» в Мытищах стартовал финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». В соревнованиях участвуют 16 команд (8 мужских и 8 женских), сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Первыми на площадку вышли юношеские команды из Мытищ и Химок. В борьбе за чемпионский титул также участвуют сборные из Раменского, Орехово-Зуева, Люберец, Видного, Одинцова и Жуковского.

Среди девушек первый матч сыграли команды Раменского и Химок. Кроме них, за первое место поборются коллективы из Балашихи, Мытищ, Люберец, Павловского Посада, Наро-Фоминска и Серпухова.



Соревнования проходят с 10 по 17 февраля. В финальный день турнира определятся победители и призеры регионального этапа, которые получат право представить Московскую область на всероссийском уровне.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

В сезоне 2024/2025 в чемпионате участвуют 471 команда из 41 округа Подмосковья. Больше всего команд представили Балашиха (50), Сергиево-Посадский округ (44), Дмитровский и Пушкинский (по 35).

Все игроки должны быть учащимися одной общеобразовательной организации в возрасте 12–17 лет. Турнир проводится среди государственных и муниципальных образовательных учреждений Подмосковья.

Проект «КЭС-Баскет» реализуется в Подмосковье с 2022 года в рамках программы развития физической культуры и спорта.

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Подмосковным волонтёрам помогают открывать социальные НКО
11 февраля 2025, 09:35

Фото: istockphoto.com/SewcreamStudio

В Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров, он включает в себя консультации по созданию социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Консультационная поддержка касается вопросов, связанных с созданием социально ориентированных НКО, и по иным вопросам относительно деятельности таких НКО. Консультации для волонтёров также проводятся по темам, связанным с организацией добровольческой деятельности, оформления документов на участие в конкурсах и формирования отчётов по итогам реализации проектов», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Московской области волонтёры получают финансовую поддержку: они могут рассчитывать на различные гранты, субсидии, губернаторскую премию «Наше Подмосковье», а также государственное страхование жизни и здоровья при осуществлении волонтёрской деятельности.

Власти области также предоставляют волонтёрам организационную, информационную и методическую поддержку.

Подробная информация о мерах помощи волонтёрам Подмосковья размещена по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
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На строительстве двух жилых корпусов в Заречье начались монолитные работы
11 февраля 2025, 09:26

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Два жилых корпуса возводят в составе ЖК «Резиденция Сколково» на территории рабочего посёлка Заречье Одинцовского городского округа, в настоящее время строители приступили к монолитным работам, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на объектах ведётся монтаж фундаментных плит и вертикальных конструкций подвальных помещений и жилых этажей корпусов. Завершить монолитные работы должны в третьем квартале текущего года. Следующий этап — кладочные работы и установка светопрозрачных конструкций. На стройплощадке задействовано более 150 рабочих и 12 единиц техники. Строительство домов идёт по графику», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь двух жилых корпусов составит более 61,5 тыс. квадратных метров. В составе застройки предусмотрен также подземный паркинг на 250 автомобилей.

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#минжилполитики мо
#одинцовский городской округ
#строительство
#жильё
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Житель Подмосковья устроил нарколабораторию на балконе
11 февраля 2025, 09:14

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Лабораторию по производству мефедрона обнаружили полицейские на балконе одной из квартир в Протвине, по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан 38-летний местный житель — муж хозяйки квартиры, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Производство мефедрона было организовано на балконе в квартире на Московской улице. В ходе осмотра полицейские обнаружили и изъяли семь стеклянных ёмкостей с кристаллическим и порошкообразным веществами, одиннадцать канистр с химическими жидкостями, вакуумный насос, электронные весы и упаковочный материал», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили порошок из одной из стеклянных ёмкостей — это оказался мефедрон, масса составила более килограмма. Остальное будет проверено в ходе следствия.

Задержанный рассказал, что изготавливал наркотики несколько месяцев, а затем должен был распространять их через тайники-закладки.

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#наркотики
#криминал
#полиция
#мвд московской области
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Пархоменко ушёл с поста главы Рузского округа, который занимал шесть лет
10 февраля 2025, 18:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Николай Пархоменко покинул пост главы Рузского городского округа, который занимал с 2019 года. Об этом он написал в своём телеграм-канале, отметив, что за шесть лет муниципалитет стал для него родным.
«Я благодарен жителям, вместе с которыми прошёл этот путь. Спасибо вам за поддержку, активную жизненную позицию и обратную связь. Сообща мы шли курсом перемен: строили детсады, ремонтировали социальные объекты, открыли в 2021 году новую школу в Тучкове на 550 мест. Вместе радовались личным победам каждого. Я всегда чувствовал вашу поддержку, и это давало мне сил решать сложные задачи», – отметил Пархоменко.
Он также поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и его команду за поддержку, вовлечённость и чуткость к работе муниципалитета, пообещав работать с ними и дальше. Пархоменко пожелаю ружанам добра, процветания и мирного неба над головой.

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В Красногорске установили уже свыше 8 тыс. камер «Безопасного региона»
10 февраля 2025, 18:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

На территории городского округа Красногорск уже установлено более 8 тыс. камер системы «Безопасный регион». Такую статистику привели в пресс-службе администрации городского округа.
«Это современное техническое решение помогает обеспечивать безопасность и порядок в городе. Однако некоторые граждане продолжают нарушать правила – например, размещать объявления, листовки и графические изображения без согласования с органами местного самоуправления», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Там напомнили, что размещение информации вне отведённых для этого мест является нарушением. Гражданам грозит штраф до 2,5 тыс. рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 10 тыс. рублей, а юрлица – до 30 тыс.

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