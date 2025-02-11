В Московской области проходит финал регионального этапа «КЭС-Баскет»

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
10 февраля в спортивном комплексе «Строитель» в Мытищах стартовал финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». В соревнованиях участвуют 16 команд (8 мужских и 8 женских), сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Первыми на площадку вышли юношеские команды из Мытищ и Химок. В борьбе за чемпионский титул также участвуют сборные из Раменского, Орехово-Зуева, Люберец, Видного, Одинцова и Жуковского.
Среди девушек первый матч сыграли команды Раменского и Химок. Кроме них, за первое место поборются коллективы из Балашихи, Мытищ, Люберец, Павловского Посада, Наро-Фоминска и Серпухова.
Соревнования проходят с 10 по 17 февраля. В финальный день турнира определятся победители и призеры регионального этапа, которые получат право представить Московскую область на всероссийском уровне.
В сезоне 2024/2025 в чемпионате участвуют 471 команда из 41 округа Подмосковья. Больше всего команд представили Балашиха (50), Сергиево-Посадский округ (44), Дмитровский и Пушкинский (по 35).
Все игроки должны быть учащимися одной общеобразовательной организации в возрасте 12–17 лет. Турнир проводится среди государственных и муниципальных образовательных учреждений Подмосковья.
Проект «КЭС-Баскет» реализуется в Подмосковье с 2022 года в рамках программы развития физической культуры и спорта.
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Среди девушек первый матч сыграли команды Раменского и Химок. Кроме них, за первое место поборются коллективы из Балашихи, Мытищ, Люберец, Павловского Посада, Наро-Фоминска и Серпухова.
Соревнования проходят с 10 по 17 февраля. В финальный день турнира определятся победители и призеры регионального этапа, которые получат право представить Московскую область на всероссийском уровне.
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
В сезоне 2024/2025 в чемпионате участвуют 471 команда из 41 округа Подмосковья. Больше всего команд представили Балашиха (50), Сергиево-Посадский округ (44), Дмитровский и Пушкинский (по 35).
Все игроки должны быть учащимися одной общеобразовательной организации в возрасте 12–17 лет. Турнир проводится среди государственных и муниципальных образовательных учреждений Подмосковья.
Проект «КЭС-Баскет» реализуется в Подмосковье с 2022 года в рамках программы развития физической культуры и спорта.
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Дайана Хусинова